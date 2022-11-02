Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
12:18, 2 ноября 2022Культура

Рэдклифф отказался поддерживать Роулинг из-за «боли трансгендерных людей»

Дэниел Рэдклифф объяснил, почему не поддержал Джоан Роулинг после обвинений в трансфобии

Фото: Tom Nicholson / Reuters

Британский актер Дэниел Рэдклифф объяснил, почему не поддержал писательницу Джоан Роулинг, когда ее обвиняли в трансфобии. Его слова передает издание IndieWire.

По словам исполнителя роли Гарри Поттера, он отказался вступиться за автора, поскольку не хотел «причинять боль квир- и трансгендерным людям». «После того как я закончил съемки в фильмах, я встретил так много квир- и трансгендерных людей, которые ассоциировали себя с Гарри Поттером. Увидев их боль тогда, я хотел, чтобы они знали, что не все во франшизе разделяют это мнение», — заявил Рэдклифф.

Автора серии книг о волшебнике Поттере Джоан Роулинг не раз обвиняли в трансфобии за высказывания в социальных сетях. Так, в 2020 году писательница сделала репост публикации из СМИ с заголовком: «Мнение: после COVID-19 нужно создать более справедливый мир для людей, которые менструируют». Автор прокомментировала статью словами: «"Люди, которые менструируют". Я почти уверена, что было какое-то слово для этих людей. Жунщины? Жанщины?». В ответ на возмущения пользователей заявляла, что она не трансфобна, и отмечала, что она «понимает и любит» трансгендерных персон. Роулинг также угрожали убийством из-за ее публикаций.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дениза Мацаева
Обсудить
Последние новости
Шойгу заявил о росте численности войск НАТО у границ России в 2,5 раза
В нескольких областях Украины ограничили потребление электричества
Ценам на газ предсказали падение на 30 процентов
Гастроэнтеролог назвала лучшие методы диагностики заболеваний печени
Захарова анонсировала вызов посла Великобритании в МИД России
Американский сержант описал действия при поломке M1 Abrams на поле боя
Названа единственная потенциальная цель ударов КНДР на территории Японии
Cеверная Корея запустила несколько ракет в сторону Желтого и Японского морей
Предполагаемую убийцу Дарьи Дугиной объявили в международный розыск
Россияне стали тратить меньше денег на смартфоны
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.