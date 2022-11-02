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11:56, 2 ноября 2022Забота о себе

Эксперт по гигиене разрешила перестать мыться каждый день

Эксперт по гигиене Блумфилд предупредила, что ежедневный утренний душ может навредить коже

Фото: Philipp von Ditfurth /dpa / Globallookpress.com

Ежедневный утренний душ может нарушить защитный микробиом кожи и тем самым навредить ей, предупредила эксперт по гигиене, профессор Лондонской школы гигиены и тропической медицины Салли Блумфилд. Необходимость регулярно мыться перед началом рабочего дня она опровергла в беседе с Daily Mail.

Блумфилд уверена, что единственная функция утреннего купания — убрать неприятный запах тела, чтобы соответствовать социальным нормам. Но чрезмерное очищение может привести к нарушению микробиома кожи, который защищает ее от вредного воздействия окружающей среды и патогенных микробов. Из-за этого, как считает собеседница издания, эпидермис может стать более чувствительным, сухим и восприимчивым к раздражителям.

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«Причина, по которой мы принимаем ванну и душ каждый день, заключается в том, что мы хотим избавиться от неприятного запаха и чувствовать себя комфортно. Это прекрасно, но для профилактики болезней в этом нет никакой необходимости», — разрешила перестать мыться Блумфилд.

В то же время отказ от душа не отменяет необходимости регулярно мыть руки. Это, по словам Блумфилд, не просто ритуал чистоты, а жизненно важная для предотвращения распространения инфекций и болезней процедура.

Ранее сообщалось, что отшельник из Ирана Аму Хаджи, известный как самый грязный человек в мире, скончался в возрасте 94 лет через несколько месяцев после того, как его уговорили помыться. До этого он не делал этого больше полувека.

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Наталья Обрядина
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