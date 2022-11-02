ИА Regnum приостановило вещание

ИА Regnum сообщило о приостановке вещания из-за смены руководства управляющей компании

Информационное агентство Regnum приостановило вещание из-за смены руководства в управляющей компании. Об этом сообщается на сайте агентства.

«Собственник управляющей компании ИА Regnum без объяснения причин и целей поменял руководство в компании, управляющей агентством. Это сделало невозможным дальнейшее продолжение работы ИА Regnum в прежнем формате», — говорится в сообщении на сайте агентства.

Regnum — российское информационное агентство, основанное в 2002 году Борисом Соркиным и Модестом Колеровым. Колеров работал главным редактором агентства в 2002-2005 и 2007-2012 годах. Также в разное время он был начальником Управления президента России по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами, советником губернатора Санкт-Петербурга, президента Чувашии и губернатора Красноярского края.

В 2014 году у агентства сменился владелец. По словам Колерова, после смены собственника сооснователь Regnum Соркин покинул компанию.