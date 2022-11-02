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11:29, 2 ноября 2022Силовые структуры

Участника хищений при строительстве бункеров Минобороны РФ объявили в розыск

Участник хищений при строительстве секретных бункеров Минобороны РФ объявлен в розыск

Фото: Сафрон Голиков / Коммерсантъ

Главное военное следственное управление Следственного комитета России (СКР) заочно обвинило предпринимателя Алексея Гагулина — одного из участников преступной группы, похитившей при строительстве и реконструкции подземных бункеров для нужд Минобороны РФ около 4 миллиардов рублей. Об этом в среду, 2 ноября, сообщает «Коммерсантъ».

Алексея Гагулина обвиняют в совершении преступления по части 4 статьи 159 («Мошенничество в особо крупном размере») УК РФ. МВД и ФСБ установили, что предприниматель скрылся от правоохранителей, уехав из страны по подложным документам в Эстонию. 235-й гарнизонный военный суд Москвы избрал Гагулину меру пресечения в виде ареста на два месяца с момента задержания в России или экстрадиции из-за границы.

По версии следствия, преступная группа, участником которой является Алексей Гагулин, с 2016 по 2020 годы похитила 4 миллиарда рублей при реализации госконтрактов на строительство и реконструкцию подземных бункеров для Минобороны России. Подрядчики завысили цены на материалы и работы, не выполнили их в том объеме, который был предусмотрен соглашением.

Сейчас предприниматель пытается оказать давление на других фигурантов дела — угрожает и требует на давать показаний.

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Илона Палей
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