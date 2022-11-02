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01:21, 2 ноября 2022Мир

Британия заявила о нехватке летчиков для истребителей F-35

Sky News: в Минобороны Британии заявили о нехватке летчиков для истребителей F-35

Фото: Edgar Su / Reuters

Великобритании не хватает летчиков для управления новейшими истребителями-бомбардировщиками F-35, а их подготовка занимает слишком много времени, заявил глава Минобороны Соединенного Королевства Бен Уоллес, передает телеканал Sky News.

Выступая в комитете Палаты лордов, он уточнил, что сложилась проблематичная ситуация. Министр добавил, что подготовка летного состава постоянно сталкивается с задержками. Это сказывается на сроках обучения: оно составляет до восьми лет вместо установленного целевого показателя в два-три года.

Несмотря на то, что Великобритания намеревалась приобрести в США 138 самолетов F-35, с 2006 года Минобороны королевства купило лишь 27 машин.

Ранее Турция допустила покупку Су-35 вместо F-16. Это возможно в случае провала сделки с Вашингтоном по F-16 Fighting Falcon.

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Марина Совина
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