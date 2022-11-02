Турция сообщит Москве об ответе Киева по продуктовой сделке

Турция сообщит Москве об ответе Киева на озабоченности России по продуктовой сделке

Турция сообщит Москве об ответе Киева на озабоченности России по продуктовой сделке. Об этом рассказал РИА Новости источник в Стамбуле.

«Безусловно», — заявил собеседник агентства, отвечая на вопрос, намерена ли турецкая сторона проинформировать Москву об ответе Киева. По его словам, Турция ведет переговоры с Москвой и Киевом на всех уровнях.

«Все соответствующие ведомства во главе с господином президентом Тайипом Эрдоганом ведут работу для скорейшего возобновления механизма», — сказал источник.

29 октября Москва объявила, что приостанавливает участие в продуктовой сделке после того, как беспилотники атаковали в Севастополе корабли Черноморского флота. В Минобороны России считают, что удары совершили Вооруженные силы Украины. Германия призвала Россию вернуться в соглашение, но ООН и Турция совместно с украинской все равно продолжают вывоз зерна.