Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:13, 2 ноября 2022Мир

Турция сообщит Москве об ответе Киева по продуктовой сделке

Турция сообщит Москве об ответе Киева на озабоченности России по продуктовой сделке

Фото: Pixabay

Турция сообщит Москве об ответе Киева на озабоченности России по продуктовой сделке. Об этом рассказал РИА Новости источник в Стамбуле.

«Безусловно», — заявил собеседник агентства, отвечая на вопрос, намерена ли турецкая сторона проинформировать Москву об ответе Киева. По его словам, Турция ведет переговоры с Москвой и Киевом на всех уровнях.

«Все соответствующие ведомства во главе с господином президентом Тайипом Эрдоганом ведут работу для скорейшего возобновления механизма», — сказал источник.

29 октября Москва объявила, что приостанавливает участие в продуктовой сделке после того, как беспилотники атаковали в Севастополе корабли Черноморского флота. В Минобороны России считают, что удары совершили Вооруженные силы Украины. Германия призвала Россию вернуться в соглашение, но ООН и Турция совместно с украинской все равно продолжают вывоз зерна.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Катар пригрозил прекратить поставки газа в Европу
Премьер Греции отказался сожалеть о снижении потока российских туристов
Байден запутался в деталях смерти своего старшего сына
Олимпийский чемпион по вольной борьбе примет участие в спецоперации на Украине
Турция сообщит Москве об ответе Киева по продуктовой сделке
В Киеве произошли экстренные отключения электричества в четырех районах
Шольц заявил о возможности России экспортировать зерно по всему миру
В суде над водителем Tesla увидели противостояние человека и машины
Стало известно о подготовке Байдена к переизбранию
Макрона призвали перестать изображать дипломата и «завалить» Украину оружием
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.