Готовившего диверсию в Крыму агента СБУ арестовали на два месяца

В Крыму готовившего диверсию на ЛЭП 44-летнего агента СБУ отправили в СИЗО на два месяца

Киевский райсуд Симферополя арестовал 44-летнего агента Службы безопасности Украины (СБУ), готовившего диверсию на линии электропередачи (ЛЭП). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Крыму и Севастополю.

Гражданин Украины отправлен в СИЗО на два месяца.

О предотвращении диверсии стало известно утром во вторник, 1 ноября. У мужчины, который по указанию спецслужб Украины хотел совершить подрыв ЛЭП, изъяли три взрывных устройства фугасного типа, инструкции по их использованию и распечатанные карты.

Если бы ему удалось осуществить задуманное, более пяти тысяч жителей Крыма остались бы без электричества.

В отношении украинца возбудили дело по статьям о незаконном обороте взрывчатых веществ и подготовке к диверсии. Сейчас правоохранители выясняют, не был ли фигурант причастен к другим подобным преступлениям.