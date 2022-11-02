Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:25, 2 ноября 2022Силовые структуры

Готовившего диверсию в Крыму агента СБУ арестовали на два месяца

В Крыму готовившего диверсию на ЛЭП 44-летнего агента СБУ отправили в СИЗО на два месяца

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Киевский райсуд Симферополя арестовал 44-летнего агента Службы безопасности Украины (СБУ), готовившего диверсию на линии электропередачи (ЛЭП). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Крыму и Севастополю.

Гражданин Украины отправлен в СИЗО на два месяца.

О предотвращении диверсии стало известно утром во вторник, 1 ноября. У мужчины, который по указанию спецслужб Украины хотел совершить подрыв ЛЭП, изъяли три взрывных устройства фугасного типа, инструкции по их использованию и распечатанные карты.

Если бы ему удалось осуществить задуманное, более пяти тысяч жителей Крыма остались бы без электричества.

В отношении украинца возбудили дело по статьям о незаконном обороте взрывчатых веществ и подготовке к диверсии. Сейчас правоохранители выясняют, не был ли фигурант причастен к другим подобным преступлениям.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Кадыров прокомментировал увольнение Алаудинова
Названы округа Москвы с максимально увеличившимся предложением жилья
Кадыров «придумал должность» уборщика Зеленскому
Искусственный интеллект отследил турбулентности внутри термоядерного реактора
Блогерша примерила свою детскую танцевальную форму и удивилась результату
В Нью-Йорке предложили пожить в бывшем доме Сары Джессики Паркер
В Европе резко выросли цены на газ
Жители Киевской области столкнулись с экстренными отключениями электроэнергии
Предприятия подконтрольной Украине части Запорожья попали под санкции ЕС
Готовившего диверсию в Крыму агента СБУ арестовали на два месяца
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.