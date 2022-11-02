Театральные деятели поделились опытом с молодежью на акции «В первом ряду»

На акции «В первом ряду» свыше 300 театральных деятелей поделились опытом с молодежью

В молодежной просветительской акции «В первом ряду» Российского общества «Знание» приняли участие более 2000 школьников и студентов. Акция, посвященная театральному искусству, проходила во всех регионах страны с 14 сентября по 31 октября. Участники побывали на спектаклях и репетициях, заглянули за кулисы и в гримерные, увидели, как шьют костюмы, делают реквизит, узнали много нового на лекциях и мастер-классах руководителей театров, актеров, режиссеров, драматургов и других представителей театральных профессий.

В Год культурного наследия народов России просветительская акция «В первом ряду» стала особенно символичной, ведь театр занимает значительное место в многовековой отечественной культуре, он породил целую плеяду выдающихся творческих личностей, чей опыт может стать для молодежи источником вдохновения. Лекции, дискуссии, мастер-классы акции дали возможность донести знания до школьников и студентов через театральное искусство, открыли ребятам таинственный мир закулисья, помогли углубиться в историю и будущее театра, понять, как рождаются спектакли, способствовали творческому развитию молодежи.

«Наша просветительская акция вызвала большой энтузиазм у театров, которые заинтересованы и в расширении зрительской аудитории, и в молодых специалистах. На творческих встречах опытом поделились 307 спикеров, среди них 27 директоров и художественных руководителей театров, 63 заслуженных и народных артиста Российской Федерации. Настоящие профессионалы своего дела дали ребятам возможность ближе познакомиться с отечественным театром. Школьники и студенты узнали, как он развивается и почему знаменит на весь мир. И даже если молодые люди не выберут профессию, связанную с театральным искусством, полученные знания и навыки обязательно пригодятся им в разных сферах жизни», — подвел итоги акции генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Акция стартовала в Театре на Бронной, ее открытие транслировалось в прямом эфире на сайте Общества «Знание», и опубликована запись, чтобы зрители по всей стране могли увидеть обновленный театр, который после недавней масштабной реставрации стал одним из самых красивых и технологичных в стране. Участников акции поприветствовала статс-секретарь — заместитель Министра культуры Российской Федерации Алла Манилова, которая отметила, что подобных акций раньше не было и этот проект создает инновационные форматы приобретения знаний, основанные на полном погружении и увлеченности молодежи. Затем состоялась творческая встреча с режиссером театра Константином Богомоловым, экскурсия по театру и беседа с актером, режиссером, заслуженным артистом России Игорем Миркурбановым.

Акцию подхватили и другие театральные коллективы, в том числе Луганский академический русский драматический театр имени Павла Луспекаева, где студенты увидели гримерную, костюмерную и цех для изготовления декораций, посетили репетицию спектакля и получили возможность выйти на сцену.

Программа, которую российские театры предложили молодым людям, была насыщенной и разнообразной. Свердловский академический театр драмы подарил молодежи творческую встречу с актером, телеведущим, кинопродюсером, народным артистом Российской Федерации Дмитрием Харатьяном. На площадке театра юного зрителя в Туапсе молодые люди пообщались с актером, хореографом Егором Дружининым, который известен как наставник телешоу «Танцы» и постановщик танцевальных номеров многих поп-звезд, а сейчас является режиссером, хореографом и артистом спектакля «Всюду жизнь». Большой интерес у молодежи вызвала и встреча с заслуженным артистом Краснодарского края Павлом Захарченко, сыгравшим в ТЮЗе сотни ролей.

В Ярославском камерном театре с ребятами поделилась опытом актриса театра и кино Валерия Ланская, которая играла на сцене Детского музыкального театра юного актера, МХТ имени Чехова, «Сатирикона», Театра Луны, Театра имени Вахтангова и других, а сегодня входит в труппу Московского театра «Школа современной пьесы».

Гости санкт-петербургского Театра Эстрады имени Аркадия Райкина увидели костюмерные, обратную сторону сцены и даже легендарную гримерную блестящего артиста, чье имя теперь носит театр. А после экскурсии посетили репетицию спектакля «Ревизор», в котором роль Городничего играет художественный руководитель театра, заслуженный артист России Юрий Гальцев. Воронежский государственный театр кукол имени Вольховского открыл для ребят мастерские по созданию кукол, хранилища кукол, задействованных в спектаклях и уже сошедших со сцены, помещения для реквизита.

Московский Театр «Практика» организовал мастер-класс по импровизации. В Тульском театре юного зрителя молодые люди побывали на практикуме по сценическому фехтованию. В Камчатском театре драмы и комедии состоялись мастер-классы по изготовлению куклы из папье-маше и сценическому бою во время спектакля. Ставропольский государственный театр оперетты пригласил молодых жителей Пятигорска на мастер-класс, посвященный работе режиссера. Челябинский театр кукол — на мастер-класс по театральной фотографии, после которого ребята занимались съемкой спектакля «Русалочка», где было непросто получить хороший кадр при синем освещении и обилии неоновых оттенков.

Яркие творческие события акции «В первом ряду» для школьников и студентов также проходили в театрах Костромы, Йошкар-Олы, Брянска, Рыбинска, Сыктывкара, Новосибирска, Липецка, Чебоксар, Астрахани и многих других городов страны.