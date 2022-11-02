В США решили усилить надзор над переданным Украине оружием

WP: США предпринимают меры для недопущения военной контрабанды оружия с Украины

США пытаются отследить переданное Украине оружие, чтобы не допустить военной контрабанды, однако их действия пока безуспешны. Об этом пишет The Washington Post (WP).

По данным газеты, наблюдатели за все время конфликта смогли провести лишь две проверки и проинспектировать только 10 процентов от требующих особого надзора 22 тысяч единиц оружия, отправленного Киеву и размещенного на оружейных складах.

В связи с этим, по словам источников, Белый дом решил усилить контроль, принять меры и развернуть новые средства для отслеживания вооружения, имеющего повышенный риск утечки — во избежание его кражи или использования не по назначению. На данный момент, несмотря на наличие новых механизмов координации, централизованной международной системы отслеживания не существует.

При этом официальные лица США и Украины заявляют, что не фиксировали случаев незаконного использования или передачи американского оружия. Кроме того, считается, что Киев прилагает все усилия, чтобы продемонстрировать соблюдение всех требований, так как местные чиновники знают, что любые диверсии могут ослабить поддержку Запада.

В беседе с изданием вице-президент по исследовательским программам Центра Стимсона Рэйчел Стол заявила, что официальные лица должны разработать долгосрочные планы по обеспечению сохранности излишков американского оружия после окончания конфликта на Украине. «Мы должны убедиться, что темп и срочность не перевешивают наши долгосрочные интересы», — заметила она.

Отмечается, что в Соединенных Штатах существуют серьезные опасения по поводу того, как произведенное там оружие применяется во всем мире. В частности, неоднократно поступали сигналы, что, вопреки всем мерам предосторожности, вооружение использовалось, к примеру, против гражданских лиц в Йемене, а также попадало в руки представителей «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация) и «Талибана» (признано террористическим и запрещено в РФ).