В турецком курортном городе произошло землетрясение

AFAD: землетрясение магнитудой 4,7 произошло в турецком курортном городе Анталья

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в турецком курортном городе Анталья. Об этом сообщило Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD), передает РИА Новости.

По информации ведомства, подземные толчки в Средиземном море были зафиксированы в 20:41 по московскому времени около района Кумлыджа. Глубина землетрясения составила 22,35 километра.

В предыдущий раз о землетрясении в Анталье сообщалось 7 августа. Тогда эпицентр подземных толчков находится вблизи побережья Средиземного моря в Анталье. Его глубину оценили примерно в 31,89 километра, а магнитуда составила 4,1.