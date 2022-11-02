Падение с крыши помогло россиянину узнать о редчайшей аномалии в его теле

В Омске врачи обнаружили врожденную патологию в теле упавшего с крыши местного жителя

Житель Омска упал с крыши частного дома, когда делал ремонт, и попал в больницу с множественными ушибами внутренних органов. Благодаря этому он узнал о редчайшей аномалии в своем теле, сообщает Telegram-канал «Инцидент Омск».

Местного жителя госпитализировали в тяжелом состоянии. Во время обследования врачи обнаружили у россиянина врожденную патологию почек.

«Вместо двух почек, как у обычного человека, мы увидели одну большую, подковообразную почку. А на КТ была обнаружена еще и дополнительная артерия, которая выходит из подвздошной артерии и питает нижние полюса почки. Именно она повредилась при падении и дала кровотечение», — объяснил заведующий отделением рентгенхирургии больницы скорой помощи № 1 Александр Иванов.

Россиянину провели операцию, она завершилась удачно, и жизнь мужчины была спасена. По заверению врачей, длительная реабилитация ему не потребуется.

Ранее сообщалось, что у жительницы Великобритании врачи обнаружили сразу две матки. После этого женщина родила двух детей одновременно.