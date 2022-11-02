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16:00, 2 ноября 2022Интернет и СМИ

VK познакомит пользователей с Россией

VK познакомит с традициями народов, проживающих в России

Фото: Maxim Korotchenko / Globallookpress.com

В преддверии праздника День народного единства VK предлагает принять участие в активностях, которые позволят поближе познакомиться с многообразием культур народов России. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в распоряжение «Ленты.ру».

Для пользователей соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» подготовлены тематические квизы с вопросами про фразы, блюда и традиции разных народов, проживающих в России.

В VK Клипах блогеры и знаменитости расскажут о том, как правильно приветствовать жителя Мордовии или признаться в любви на осетинском, а в подборке «Народные языки» юзеров ждут видео с фразами на языках народов, которые живут на территории страны.

Кроме того, почувствовать атмосферу со всех уголков России поможет плейлист «Держаться корней» в разделе «Собрано редакцией» сервиса VK Музыка. «В нем собраны этнические песни в разных жанрах — от фолка до альтернативы — в исполнении молодых артистов», — отмечается в пресс-релизе.

Ранее образовательная платформа «Сферум» запустила в «VK Мессенджере» «Марафон общения» для россиян с профессией учителя.

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Варвара Кошечкина
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