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11:15, 2 ноября 2022Моя страна

В Казани откроется выставка работ известного деятеля искусств Татарстана

В Казани представят работы известного татарского деятеля искусств Хамита Латыпова

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В Национальной художественной галерее «Хазинэ» в Казани откроется выставка «ТУГАН ҖИРДӘ» («На родной земле»), на которой будут представлены работы известного татарского деятеля искусств Хамита Латыпова. Об этом сообщает «Татар-информ».

Посетителям покажут живопись последних двух лет из серии «Родная земля», пастельную графику 2005-2007 годов, керамику и резьбу по дереву 1990-2000-х годов. Член Союза художников России и Союза писателей Татарстана Латыпов живет в Набережных Челнах, но приедет на вернисаж в Казань.

С конца 1980-х годов художник активно работает в керамике, а в 1995 году перешел к технике пастели и одновременно увлекся поэтическим творчеством. К 1000-летию Казани он создал образцы сувениров и 400 эскизов сюжетно-орнаментальной серии резных настенных тарелок из дерева.

Выставку работ деятеля искусств можно будет посетить до 7 декабря.

В марте в Набережных Челнах прошел этнофестиваль народного искусства «Традиции и современность». Помимо прочего, гости фестиваля смогли принять участие в исторической реконструкции от военно-исторического клуба «Курултай».

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Алина Гончарова
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