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11:49, 2 ноября 2022Экономика

В Россию перестанут возить Jagermeister

Производитель крепкого алкоголя Jagermeister официально приостановил поставки в Россию

Фото: Unsplash

Немецкая компания Mast-Jаgermeister приняла решение временно перестать привозить фирменный крепкий алкоголь в Россию, сообщил омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров страны Сергей Миронов. Его слова приводит РИА Новости.

«Производитель [Jаgermeister] официально приостановил поставки в Россию, дистрибьюторы ищут варианты поставок и через какое-то время найдут», — рассказал он. Поставщики уже уведомили рестораны о повышении цен на алкоголь, оставшийся в наличии.

Ранее о намерении прекратить бизнес в России заявил и другой производитель алкогольных напитков — британская компания Diageo (бренды Smirnoff, Black Label, Johnnie Walker, Guinness, Baileys и Captain Morgan). Процесс сокращения деятельности займет около полугода.

Так, ассортимент импортного алкоголя в стране постепенно сокращается, заявляли ранее ретейлеры. Представленность виски на полках к октябрю снизилась на 50 процентов, шампанского — на 95 процентов, импортного пива — на 40 процентов, остальных категорий — на 35 процентов. По информации источников «Известий», запасы иностранных брендов алкоголя могут закончиться к декабрю. Первыми могут пропасть виски Dewars и Jack Daniels, ром Bacardi и ликер Baileys.

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Мария Грушко
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