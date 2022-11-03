Один из крупнейших розовых бриллиантов выставили на продажу за миллиарды рублей

В Швейцарии проведут аукцион одного из крупнейших в мире розовых бриллиантов The Fortune

В Швейцарии выставили на продажу один из крупнейших в мире розовых бриллиантов под названием The Fortune («Удача»). Об этом сообщает агентство Reuters.

По информации издания, драгоценный камень весом 18,18 карата стал самым крупным бриллиантом указанного цвета, когда-либо выставлявшимся на торги. Отмечается, что аукцион, который проведет компания Christie's, состоится 8 ноября в Женеве. Первоначальная стоимость лота оценивается в 35 миллионов долларов (2,1 миллиарда рублей).

По словам главы ювелирного дома Christie's Макса Фосетта, бриллиант привлек особенное внимание азиатских коллекционеров. «Цвет исключительный. Это настоящий ярко-розовый и чистый камень. Мы давно не видели таких драгоценных камней в Christie's», — заявил специалист.

В феврале бриллиант с рекордным весом 555,55 карата продали за 264 миллиона рублей. Речь идет о драгоценном камне «Энигма» (The Enigma), онлайн-продажа которого была запланирована на 3-9 февраля в Дубае. В результате торгов камень продали за 4,3 миллиона долларов. Покупателем стал американский предприниматель Ричард Харт.