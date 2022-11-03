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09:33, 3 ноября 2022Из жизни

Семья нашла под полом своего дома жуткую фотографию с готической церковью

Lancs Live: в Англии семья обнаружила пугающее фото под половицами в новом доме

Фото: Beverley Edmondson Cropper

Семья из английского города Бэкап, графство Ланкашир, переехала в свой новый дом и во время ремонта обнаружила под половицами пугающее фото. Об этом сообщает Lancs LIve.

Беверли Эдмондсон Кроппер рассказала, что на жутком снимке запечатлена семья, стоящая перед входом в готическую церковь. На заднем плане видны загадочные полупрозрачные силуэты. На переднем плане найденной под полом фотографии — пара с маленьким мальчиком, все одеты в характерную для 1960-х одежду. Все трое безмятежно улыбаются, как будто за их спинами не происходит ничего особенного.

После того как Кроппер разместила снимок в соцсетях, пользователи начали спорить о том, что находится за спинами изображенных на фото людей. Некоторые разглядели мужчину в костюме, монаха и даже голову лошади. Другие предположили, что странные фигуры на фотографии могут быть результатом двойной экспозиции. Но даже они рекомендовали на всякий случай вернуть изображение под половицы. «Я бы положил ее обратно, рядом с мешком с костями, и забыл о ней», — пошутил один из них.

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Никто не изъявил желания забрать фотографию, поэтому семья решила оставить ее под половицами.

По словам эксперта, в те времена фотосъемка занимала несколько секунд или даже минут, и, если кто-то прошел мимо в момент экспонирования пленки, он мог частично отразиться на заднем плане и оказаться похожим на призрака. Это может быть и результатом повторного использования частично экспонированной пленки.

Ранее жительница английского города Лаут нашла пугающее послание на стене во время ремонта в принадлежащем ей 150-летнем доме. Некто написал несмываемым маркером: «10 сентября. Судный день».

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Алиса Дмитриева
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