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15:14, 3 ноября 2022Силовые структуры

Руководители обувной фабрики получили условные сроки по делу о гибели 10 рабочих

Под Новосибирском директора фабрики получили условные сроки за гибель 10 рабочих в пожаре

Кадр: страница «АСТ-54» во «ВКонтакте»

Под Новосибирском владелец и два директора обувной фабрики получили условные сроки по делу о гибели 10 рабочих во время пожара в 2018 году. Об этом в четверг, 3 ноября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Искитимский районный суд.

Собственника предприятия признали виновным в причинении смерти по неосторожности, а двоих других руководителей — в нарушении требований пожарной безопасности.

4 января 2018 года в поселке Чернореченском в результате короткого замыкания начался пожар в ангаре площадью две тысячи квадратных метров, в котором находилась «Обувь-Нск». В результате 10 рабочих, большинство из которых были гражданами Китая, погибли в огне.

По данным следствия, начальство не содержало системы и средства противопожарной защиты в исправном состоянии, а также не проводило противопожарный инструктаж с сотрудниками. При этом собственник помещения после проведения реконструкции здания не поставил его на учет.

Елизавета Новикова
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