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05:36, 3 ноября 2022Путешествия

Путешествующая по Италии россиянка назвала отличия итальянских мужчин от русских

Автор блога «Тут вам не там» удивилась, что итальянские мужчины не стесняются обниматься

Фото: Alessia Cocconi / Unsplash

Путешествующая по Италии российская тревел-блогерша назвала удивляющие различия в менталитете итальянцев и русских. Своими наблюдениями она поделилась в блоге «Тут вам не там» на платформе «Яндекс.Дзен».

В первую очередь, путешественница заметила, что в Италии принято эмоционально и открыто выражать свои чувства. Так, по ее словам, в отличие от российских мужчин, итальянцы не стесняются обниматься и «посылать друг другу сердечки в сообщениях». Кроме того, местные жители любят с друзьями в подробностях обсуждать личную жизнь, делиться деталями проблем со здоровьем, вплоть до разговоров о менструальном цикле в присутствии противоположного пола.

Кроме того автора блога удивило, что многие итальянцы учатся годами — благодаря необычной системе образования студенты могут отказаться и не принять оценку на экзамене, а также приходить на пересдачу, когда посчитают нужным.

«Большинство моих знакомых — это итальянцы в возрасте около 30 лет. Многие живут с родителями, при этом у многих есть парень или девушка, с которыми они состоят в отношениях уже много лет. В общем, торопиться итальянцы не любят, это касается любой области», — рассказала еще об одной необычной особенности итальянцев блогерша.

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Также россиянка поразилась количеству диалектов в Италии — ее знакомый, живущий на севере страны, не раз признавался, что иногда с трудом понимает своих соотечественников из южных регионов. Еще одним кардинальным отличием итальянцев и русских девушка назвала отношение к еде.

«В этой стране наблюдается настоящий культ еды, итальянцы соблюдают многочисленные правила касаемо времени, в которое стоит есть, сочетаемости продуктов, порядка блюд. Паста — вообще отдельная тема, итальянцы твердо уверены, что только они знают, как правильно ее готовить. Удивляет и довольно скромный завтрак», — объяснила путешественница.

В октябре побывавшая в Италии российская путешественница рассказала, какие привычки итальянцев поразили ее больше всего. Например, для нее стало неожиданностью узнать, что в телепередачах могут нецензурно выражаться.

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Дарья Рыбак
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