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18:24, 3 ноября 2022Россия

Кадыров раскритиковал за мягкость обсуждаемое наказание для уклонистов

Глава Чечни Кадыров назвал смешным обсуждаемое наказание для уклонистов от призыва
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Обсуждаемое наказание для уклонистов от призыва является слишком мягким. С критикой этих мер ответственности выступил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

По словам Кадырова, несколько сотен тысяч рублей штрафа и даже пять лет лишения свободы — «смешные» цифры. По мнению главы Чечни, разумным было бы предоставить возможность наказывать уклонистов их сослуживцам.

«Для начала нужно бы солдатам и офицерам, которые сейчас находятся на передовой, предоставить возможность выбрать наказание для таких трусов. Это было бы самым объективным мнением. Уж поверьте, там, под свистом снарядов, точно знают, какую цену должен заплатить уклонист», — заявил он.

Также он отметил, что сумма штрафа для уклонистов не должна быть фиксированной — по мнению Кадырова, ее следует высчитывать из той суммы, которое государство заплатило за обучение уклоняющегося от несения службы солдата. Но даже после этого уклонистов, по убеждению Кадырова, следует отправлять обратно на фронт.

«И давайте называть вещи своими именами: не уклонисты они, а настоящие изменники и беглецы!» — подытожил он.

Ранее «Известия» со ссылкой на документ и источники в нижней палате парламента писали, что депутаты и сенаторы захотели ввести уголовное наказание для россиян за уклонение от мобилизации при отсутствии отсрочки. Самое суровое наказание, согласно проекту, — лишение свободы на срок до пяти лет.

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Валерий Розенберг
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