Дженнифер Лопес снялась в пижаме нараспашку

Певица Дженнифер Лопес снялась в шелковой пижаме нараспашку для бренда Intimissimi

Американская актриса и поп-исполнительница Дженнифер Лопес снялась в откровенном образе для рекламы бренда нижнего белья Intimissimi и порадовала фанатов. Соответствующие снимки и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

53-летняя знаменитость поделилась серией фото, на которых она позирует, сидя на диване и держа карандаш в руках. На ней надета черная шелковая пижама нараспашку, из-под которой виднеется кружевной бюстгальтер. При этом певица нанесла на губы розовую помаду, а волосы распустила и уложила в аккуратные локоны.

Поклонники восхитились фотосессией поп-исполнительницы, о чем принялись писать в комментариях под публикацией, которая набрала более 1,2 миллиона лайков. «Никого не видел красивее тебя!», «С годами ты только все лучше и лучше!», «Очень красивая женщина!», «Очарован тем, насколько ты великолепна!», «Женщина удивительной красоты!» — высказались они.

В сентябре певица Дженнифер Лопес раскрыла секрет молодости. Для поддержания формы поп-исполнительница пьет много воды и спит семь-восемь часов в сутки. Кроме того, Лопес отметила, что не употребляет алкоголь и никогда не курила.

