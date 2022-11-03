Михаил Романов встретился с мобилизованными петербуржцами в Ломоносове

Михаил Романов встретился с мобилизованными петербуржцами в воинской части в Ломоносове

Депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по контролю, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов встретился с мобилизованными петербуржцами, проходящими боевую подготовку и слаживание в воинской части Западного военного округа в городе Ломоносов Петродворцового района Санкт-Петербурга.

Парламентарий осмотрел учебные объекты, казармы, столовую, обсудил с командиром части и бойцами условия службы. Ответил на вопросы мобилизованных.

Депутат принял на контроль решение конкретных проблем семей военнослужащих. Так, один из бойцов рассказал Михаилу Романову, что его пожилой отец-инвалид находится в больнице. Ему необходима операция на шейке бедра, а затем — домашняя сиделка. Парламентарий выразил намерение подключить к решению проблемы городские социальные службы и призвал бойца не волноваться: все проблемы будут непременно решены.

«Не беспокойтесь, государство и город берут на себя заботу о ваших семьях. На федеральном уровне приняты законодательные меры по поддержке членов семей мобилизованных, регион также взял на себя эту нагрузку. Любые вопросы по выплатам денежных пособий, правовой или психологической поддержке членам ваших семей, помощи в коммуникациях и решении вопросов с социальными службами или государственными сервисами вы можете адресовать мне. Моя задача — оказать вам всю возможную помощь для того, чтобы вы знали — дома у вас все в порядке, все спокойно, все благополучно», — обратился к военнослужащим Михаил Романов.

Парламентарий намерен направить в часть экипировку, о которой попросили его командиры и бойцы части — термобелье, спецобмундирование, предметы быта.

«На передовой боец должен быть всем обеспечен, все должно быть удобное, добротное, качественное. Специальная военная операция — это наше общее дело, которое должно завершиться общей победой. И каждый из нас обязан в нее вложиться, — сказал Михаил Романов.

