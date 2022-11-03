Telegraph: британцев разозлила постановка «Ромео и Джульетты» с небинарными героями

Британцев разозлила постановка «Ромео и Джульетты» лондонского театра «Икар» — роли исполняют небинарные герои, а события происходят во времена Третьего рейха. Об этом сообщает The Telegraph.

Коллектив лондонского театра отменил спорную постановку и разорвал отношения со своим директором после скандала из-за кастинга. Таким образом руководство отреагировало и на решение соотнести действия пьесы с нацистской эпохой.

«Постановка "Ромео и Джульетта" для небинарных исполнителей, в которой Джульетта переосмыслена как еврейка из гетто, а Ромео — член гитлерюгенда, оказалась втянутой в скандал из-за того, что ни одного еврея не включили в кастинг», — пишет обозреватель газеты Крэйг Симпсон.

По его словам, режиссер театра «Икар» поставил спектакль с расчетом на бесполых актеров и/или людей африканского или азиатского происхождения.

Ранее стало известно, что Московский драматический театр имени Ермоловой решил сотрудничать со Следственным комитетом России и заключил договор о взаимном творческом сотрудничестве.