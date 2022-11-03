Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
22:07, 3 ноября 2022Культура

Британцев разозлила постановка «Ромео и Джульетты» с небинарными героями

Telegraph: британцев разозлила постановка «Ромео и Джульетты» с небинарными героями

Фото: Darrin Zammit Lupi / Reuters

Британцев разозлила постановка «Ромео и Джульетты» лондонского театра «Икар» — роли исполняют небинарные герои, а события происходят во времена Третьего рейха. Об этом сообщает The Telegraph.

Коллектив лондонского театра отменил спорную постановку и разорвал отношения со своим директором после скандала из-за кастинга. Таким образом руководство отреагировало и на решение соотнести действия пьесы с нацистской эпохой.

«Постановка "Ромео и Джульетта" для небинарных исполнителей, в которой Джульетта переосмыслена как еврейка из гетто, а Ромео — член гитлерюгенда, оказалась втянутой в скандал из-за того, что ни одного еврея не включили в кастинг», — пишет обозреватель газеты Крэйг Симпсон.

По его словам, режиссер театра «Икар» поставил спектакль с расчетом на бесполых актеров и/или людей африканского или азиатского происхождения.

Ранее стало известно, что Московский драматический театр имени Ермоловой решил сотрудничать со Следственным комитетом России и заключил договор о взаимном творческом сотрудничестве.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Мискевич
Обсудить
Последние новости
Путин подписал указ о выплатах мобилизованным россиянам
Боррель заявил о выделении Евросоюзом 22 миллиардов евро Украине
Диетолог напомнила простой способ выбрать оптимальный размер порции еды
В России оценили возможность применения ядерного оружия
Воздушная тревога сработала в граничащих с сектором Газа районах Израиля
Илон Маск отменил дополнительные выходные для сотрудников Twitter
Британцев разозлила постановка «Ромео и Джульетты» с небинарными героями
Турция прокомментировала процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО
Сотрудники посольства США посетили баскетболистку Грайнер в российской тюрьме
Экс-возлюбленная Тимати показала лицо после уменьшения губ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.