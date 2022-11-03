В российском регионе осудят мужчину за убийство незнакомца в доме матери

В Мордовии осудят 34-летнего мужчину, задушившего 68-летнего друга матери в ходе ссоры

В Мордовии суд рассмотрит дело 34-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве 68-летнего незнакомца. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, ночью 2 сентября фигурант навещал мать в поселке Красноармейский. В ее доме он встретил пенсионера, они поссорились. Вскоре между мужчинами началась драка, и обвиняемый задушил пожилого друга матери. После этого фигурант оттащил тело в надворную постройку и оставил там. Спустя день мать рассказала о произошедшем односельчанке, которая и вызвала полицейских.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») Уголовного кодекса РФ. Сейчас мужчина находится в СИЗО. Отмечается, что он был ранее судим за угрозы убийством отцу.