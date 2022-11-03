Продажи ноутбуков в России упали в два раза

Продажи ноутбуков в России в третьем квартале упали на 55 процентов

По итогам третьего квартала продажи ноутбуков в России упали более чем в два раза — на 55 процентов. С начала года падение составляет 32 процента, в абсолютных числах это 2,1 миллиона единиц. Об этом со ссылкой на данные «Марвел-Дистрибуции» пишет «Коммерсантъ».

Розничный сегмент, на который приходится 62 процента, пострадал меньше, чем корпоративный — снижение 18 процентов и 47 процентов соответственно. По словам бизнес-аналитика Антона Фомина, такая ситуация означает усложнение закупочных процедур у компаний. Скорее всего, речь идет о том, что имеющиеся на рынке устройства не удовлетворяют корпоративных покупателей по своим техническим характеристикам, а нужные ноутбуки найти не удается.

При этом эксперт ожидает, что результаты розницы к концу года улучшатся, падение рынка смягчится до 35 процентов в годовом выражении, поскольку даст о себе знать отложенный спрос. Средняя стоимость устройств в сентябре опустилось до 55,6 тысячи рублей, что на 2,5 процента больше, чем год назад, однако ниже, чем в начале года — 61,3 тысячи.

В МТС уточнили, что по итогам третьего квартала рост среднего чека на ноутбуки составил пять процентов. Такая тенденция связана со сменой предпочтений — покупатели чаще выбирают мощные игровые лэптопы, а доля недорогих моделей снижается.

Партнер и руководитель группы по работе с телекоммуникационными, медиа- и технологическими компаниями ДРТ Григорий Дубровский отметил, что на рынок не мог не повлиять уход крупных иностранных производителей, параллельный импорт пока не может удовлетворить все потребности продавцов, для его выстраивания нужно время.

Аналитик Fintech Lab Сергей Вильянов напоминает, что отчасти такая ситуация не связана с санкционным конфликтом. С 2020 года люди активно скупали ноутбуки для удаленной работы и все, кому надо, уже обновили оборудование. Поскольку жизненный цикл ноутбуков довольно продолжительный, в новых устройствах покупатели не нуждаются.

Ранее сообщалось, что китайский телекоммуникационный гигант Huawei может окончательно покинуть российский рынок после того, как полностью прекратил ввоз товаров в страну. Компания уже перестала поставлять планшеты, ноутбуки, телевизоры и прочую технику.