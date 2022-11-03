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14:38, 3 ноября 2022Экономика

Бывшая домработница Безоса собралась засудить его из-за переработок и расизма

Bloomberg: бывшая домработница Безоса собралась засудить его из-за переработок и расизма
Джефф Безос

Джефф Безос. Фото: Paul Ellis / Reuters

На основателя Amazon Джеффа Безоса подала в суд его бывшая домработница. Она утверждает, что подвергалась расовой дискриминации со стороны его сотрудников и была вынуждена работать долгие часы в антисанитарных условиях без перерыва на отдых и обед, пишет Bloomberg.

Мерседес Ведаа утверждает, что иногда трудилась от 10 до 14 часов в день и руководила командой из пяти-шести домработниц. Согласно ее жалобе, у персонала не было специальной комнаты отдыха. Обслуживающий персонал пытался есть в прачечной, им запрещалось пользоваться туалетом в соседней комнате охраны, что вынуждало людей вылезать из окна, чтобы попасть в ванную, говорит женщина.

Она собралась засудить сотрудников Безоса и из-за расизма. Ведаа говорит, что один из управляющих «стал агрессивным и оскорбительным», относился к ней и другим латиноамериканским сотрудникам иначе, чем к белым. В конечном итоге после почти трех лет работы она была уволена. «Эти претензии не имеют под собой оснований, мы будем защищаться», — заявил Гарри Коррелл, адвокат, представляющий Безоса и других ответчиков. Ведаа требует возврата льгот, а также денежной компенсации.

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Платон Щукин
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