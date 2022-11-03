Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
11:46, 3 ноября 2022Культура

Умер основатель кантри-группы Lavender Country Патрик Хаггерти

Фронтмен кантри-группы Lavender Country Патрик Хаггерти скончался на 79-м году жизни

Фото: Jim Bennett / Getty Images

На 79-м году жизни скончался основатель и фронтмен кантри-группы Lavender Country Патрик Хаггерти. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Музыкант умер 31 октября, за несколько недель до кончины он перенес инсульт.

Хаггерти родился 27 сентября 1944 года. Окончив колледж, он присоединился к Корпусу мира, но позже был изгнан из него из-за гомосексуальной ориентации. В 1972 году он основал кантри-группу Lavender Country, которая выпустила одноименный дебютный альбом, ставший единственной пластинкой коллектива.

Несмотря на то, что группа распалась через четыре года после основания, в 1976-м, альбом Lavender Country переиздавался несколько раз, а участники музыкального коллектива воссоединялись, чтобы давать живые выступления и перезаписывать композиции.

Ранее стало известно о смерти Джули Пауэлл, писательницы и автора книги, по которой сняли фильм «Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Астахова
Комментарии отключены
Последние новости
Журналист Караулов сообщил об обыске в его доме
В МИД Украины прокомментировали возобновление зерновой сделки
Украина обесточила две линии Запорожской атомной электростанции
Названы районы Москвы с максимально подешевевшим жильем в новостройках
В США указали на ошибку Байдена в отношениях с Китаем
Турция уличила Финляндию и Швецию в отказе от выдачи террористов
Губернатор Севастополя раскрыл подробности поисков выброшенных в море дельфинов
Канадский хоккеист-чемпион описал жизнь в России фразой «глоток свежего воздуха»
В Совфеде заявили о поддержке перехода на двухлетнюю службу в армии
Киев отказался признавать использование зернового коридора в военных целях
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.