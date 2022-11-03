Умер основатель кантри-группы Lavender Country Патрик Хаггерти

Фронтмен кантри-группы Lavender Country Патрик Хаггерти скончался на 79-м году жизни

На 79-м году жизни скончался основатель и фронтмен кантри-группы Lavender Country Патрик Хаггерти. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Музыкант умер 31 октября, за несколько недель до кончины он перенес инсульт.

Хаггерти родился 27 сентября 1944 года. Окончив колледж, он присоединился к Корпусу мира, но позже был изгнан из него из-за гомосексуальной ориентации. В 1972 году он основал кантри-группу Lavender Country, которая выпустила одноименный дебютный альбом, ставший единственной пластинкой коллектива.

Несмотря на то, что группа распалась через четыре года после основания, в 1976-м, альбом Lavender Country переиздавался несколько раз, а участники музыкального коллектива воссоединялись, чтобы давать живые выступления и перезаписывать композиции.

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