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18:51, 3 ноября 2022Россия

Россиянин с двумя детьми заживо сгорел при пожаре в частном доме

Мужчина с двумя детьми заживо сгорел при пожаре в частном доме в Кировской области
СюжетПожар в Саратове

Фото: Виктор Жданов / Коммерсантъ

Мужчина с двумя детьми заживо сгорел при пожаре в частном доме в Кирово-Чепецком районе Кировской области. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета России.

Огонь вспыхнул утром в четверг, 3 ноября, в одном из жилых домов по улице Советской в деревне Чуваши. В тушении приняли участие четыре пожарных расчета.

Сейчас на месте происшествия начали работу следователи и криминалисты. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

Ранее в Саратове мать с двумя детьми заживо сгорела при пожаре в частном доме. Предварительной причиной пожара названа непотушенная сигарета, которая была оставлена в доме пожилым россиянином. Сотрудники правоохранительных органов выясняют точные причины случившегося.

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Анна Щербакова
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