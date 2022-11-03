Российский самолет вернулся в аэропорт из-за разгерметизации в кабине пилотов

Летевший в Уфу самолет Nordwind вернулся в Сочи из-за разгерметизации в кабине пилотов

Пассажирский самолет российской авиакомпании Nordwind Airlines («Северный ветер»), летевший из Сочи в Уфу, экстренно вернулся в аэропорт вылета из-за трещины в лобовом стекле. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что командир воздушного судна принял решение после взлета вернуться на аэродром Сочи по причине образования трещины на лобовом стекле. Борт благополучно приземлился в 14:43 по московскому времени.

Информационное агентство «Башинформ» со ссылкой на собственный источник передает, что через 10 минут после взлета пилот спросил у своего коллеги, полетят ли они в масках — это было слышно через динамик в салоне самолета. «Видимо, у них разгерметизация пошла в кабине из-за треснувшего стекла», — сообщил собеседник издания.

Ранее в октябре пассажирский самолет авиакомпании Uzbekistan Airways, летевший по маршруту Санкт-Петербург — Фергана, совершил экстренную посадку из-за плохих погодных условий. Так, капитан воздушного судна принял решение уйти на аэродром в Намангане на востоке Узбекистана из-за тумана.