Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:56, 3 ноября 2022Путешествия

Российский самолет вернулся в аэропорт из-за разгерметизации в кабине пилотов

Летевший в Уфу самолет Nordwind вернулся в Сочи из-за разгерметизации в кабине пилотов

Фото: Eva Darron / Unsplash

Пассажирский самолет российской авиакомпании Nordwind Airlines («Северный ветер»), летевший из Сочи в Уфу, экстренно вернулся в аэропорт вылета из-за трещины в лобовом стекле. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что командир воздушного судна принял решение после взлета вернуться на аэродром Сочи по причине образования трещины на лобовом стекле. Борт благополучно приземлился в 14:43 по московскому времени.

Информационное агентство «Башинформ» со ссылкой на собственный источник передает, что через 10 минут после взлета пилот спросил у своего коллеги, полетят ли они в масках — это было слышно через динамик в салоне самолета. «Видимо, у них разгерметизация пошла в кабине из-за треснувшего стекла», — сообщил собеседник издания.

Ранее в октябре пассажирский самолет авиакомпании Uzbekistan Airways, летевший по маршруту Санкт-ПетербургФергана, совершил экстренную посадку из-за плохих погодных условий. Так, капитан воздушного судна принял решение уйти на аэродром в Намангане на востоке Узбекистана из-за тумана.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
В Херсоне допустили передислокацию российских войск на левый берег Днепра
Атаковавших картину Вермеера активистов приговорили к тюремным срокам
Xiaomi выпустила смартфон с гигантской камерой
Бывший сотрудник дельфинария назвал причину выброса ручных питомцев в море
Раздавивший такси с пассажиркой в Москве водитель фуры лечился от шизофрении
Стала известна судьба освобожденных из плена российских военнослужащих
Минобороны объявило о возвращении в Россию с Украины 107 военнопленных
Узбекистан и Киргизия подписали договор по нескольким участкам границы
Mercedes возглавил список нарушающих правила парковки элитных авто
Банк Англии рекордно поднял ключевую ставку для борьбы с ростом цен
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.