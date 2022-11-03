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16:25, 3 ноября 2022Россия

В Уфе открыли стелу «Город трудовой доблести»

В Башкортостане состоялась церемония открытия стелы «Уфа – город трудовой доблести»

Фото: glavarb.ru

В Башкортостане состоялась церемония открытия стелы «Уфа – город трудовой доблести». Монумент высотой 20 метров возвели в Кировском районе столицы республики рядом с южным въездом. В церемонии открытия стелы принял участие глава Башкортостана Радий Хабиров.

«Мы торжественно открываем стелу «Уфа – город трудовой доблести». Это наша дань благодарности всем труженикам тыла, которые в одном строю с героями фронта приближали Великую Победу. Вместе с памятником генералу Шаймуратову и Монументом Дружбы эта стела зримо выражает нашу историческую память.

За годы войны в Уфу были эвакуированы десятки крупных предприятий, государственных учреждений, научных институтов. Вся республика работала на нужды фронта. Труженики Башкирии растили хлеб, шили обмундирование, добывали нефть, выпускали топливо для танков и самолетов, двигатели для боевой авиации. На личные средства жителей республики были построены бронепоезда, танки, целые авиаэскадрильи и другое вооружение. Как родных мы принимали сотни тысяч эвакуированных семей. Лечили раненых.

Признанием трудового подвига уфимцев и жителей республики стал указ президента России о присвоении нашей столице почётного звания «Город трудовой доблести». Мы безмерно гордимся этим. И благодарим Владимира Владимировича Путина за это решение», — отметил Радий Хабиров.

Поздравление со знаменательным событием направил помощник Президента России Владимир Мединский. В историю Великой Отечественной навсегда вписан самоотверженный подвиг рабочих уфимских предприятий: моторостроительного производственного объединения, хлопчатобумажного комбината и других многопрофильных предприятий и организаций, тружеников сельского хозяйства Автономной Башкирской ССР. Их любовь к Родине и твердая уверенность, что никакой враг не сможет нас сломить, всегда будут служить вдохновляющим примером для многих поколений россиян», — говорится в поздравлении.

На церемонии открытия стелы выступили глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев и представитель трудовой династии Ждановых, более 50 лет трудившейся на предприятии «Гидравлика», Алексей Портянко.

Глава Башкортостана также анонсировал планы по дальнейшему благоустройству прилегающей территории. «Уфа – безусловно, город-труженик. Расположенные здесь предприятия и сегодня остаются важнейшим элементом нашей промышленности. Отрадно, что мы пусть с опозданием, но учредили правовое положение «детей войны». Ведь это они «вытащили» наш тыл, наш фронт. Низкий им поклон, – сказал Радий Хабиров. – Я очень надеюсь, что сюда, к этой стеле будут приходить люди, детишки. Это только первый этап. Здесь ещё есть неосвоенная территория, где мы сделаем музей под открытым небом, попытаемся воссоздать те изделия, которые выпускали во время Великой Отечественной войны».

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Татьяна Романова
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