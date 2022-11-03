Задержание телефонного террориста спецназом МВД попало на видео

МВД показало видео задержания подозреваемого в телефонном терроризме россиянина на Алтае

В Алтайском крае задержание подозреваемого в телефонном терроризме 20-летнего россиянина спецназом МВД попало на видео. Ролик в среду, 3 ноября, в своем Telegram-канале показала пресс-служба МВД России.

На кадрах видно, как российские силовики с помощью кувалды ломают окно первого этажа частного дома, через которое проникают внутрь, где задерживают подозреваемого жителя Бийска. На кадрах демонстрируется сам задержанный, найденные у него средства связи и сим-карты.

По версии следствия, в период с января по сентябрь 2022 года подозреваемый, используя программные средства, которые позволяли ему остаться анонимным и подменить свои объективные данные, многократно сообщал о минировании торговых центров, административных зданий, объектов социальной инфраструктуры. Сообщения отправлялись в разные регионы страны.

Возбуждено 11 уголовных дел по статье 207 («Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей») УК РФ.