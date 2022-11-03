Военкоры Надана Фридрихсон и Аким Апачев выступили на марафоне «Знание о героях»

Военные корреспонденты Надана Фридрихсон и Аким Апачев выступили перед участниками просветительского марафона «Знание о героях». Лекторы развеяли мифы о своей профессии, рассказали, какие задачи им приходится решать и с какими чувствами они идут на работу.

Разговор с молодежью состоялся в преддверии Дня народного единства в Москве, на одной из площадок марафона, организованного Российским обществом «Знание».

3 ноября с молодыми людьми на марафоне «Знание о героях» встретились люди, чья профессия стала легендарной, — это военные корреспонденты, которые ежедневно отправляются туда, где ведутся военные действия и есть угроза для жизни.

Военкор, журналист и политолог Надана Фридрихсон возглавляла Институт демографии, вела авторские программы на радиостанциях и MediaMetrics, читала лекции в столичных вузах, писала статьи для российских изданий. Сейчас Надана — ведущая ток-шоу «Процесс» на телеканале «Звезда» и постоянный гость самых разных эфиров, посвященных общественно-политическим проблемам. Она рассказала участникам марафона о главном принципе профессионала, освещающего военные действия на передовой.

Спикер также отметила, что порой военнослужащие с предубеждением относятся с женщинам-военкорам. Поскольку считают, что у женщины более высокий эмоциональный фон, и в неожиданной ситуации она может испугаться, подвергнуть себя и их опасности. На это не нужно обижаться, лучше вести себя спокойно и уверенно, показывая словами и действиями свой профессионализм. Военные очень внимательно наблюдают за поведением, и если видят, что человек реагирует адекватно, не паникует в сложной обстановке, то начинают воспринимать его и сотрудничать.

Военкор Аким Апачев еще и музыкант, он родом из Мариуполя. С 2014 года освещает политические и военные события в качестве корреспондента: сначала на Донбассе, затем в Сирии. Сегодня он ведет авторский проект — первое войсковое радио. Именно там он рассказал о недавнем штурме «Азовстали», который стал кульминацией операции по взятию под контроль Мариуполя. Об этом Аким Апачев даже написал песню на украинском языке «Пливе кача», которая стала невероятно популярной.

«Для меня Мариупольская операция — как большой фильм, в котором мне посчастливилось участвовать от начала до кульминации на заводе "Азовсталь". Произошедшее в Мариуполе — большое историческое событие. И надо понимать, что мы воюем с террористическим государством. Расслабляться нет времени — Мариуполь наш, но все только начинается, — сказал Аким Апачев. — Я называю это войной за умы, за сердца людей, битвой смыслов и содержаний. Противник в этой войне очень силен, важно не забывать об этом. И я бесконечно рад, что мы в Донецке стали новым центром культуры, мы осмысляем по-новому происходящее, и приглашаю всех на наш новый прекрасный юг — через Луганщину, Донецк, Мелитополь, в Крым — этот сухопутный путь обязательно каждому советую пройти».

Проект «Знание о героях» посвящен участникам специальной военной операции и людям, совершившим героические поступки вне полей сражений, медикам и ученым, волонтерам, путешественникам, первооткрывателям. Он нацелен на объединение молодого поколения вокруг высших ценностей, таких как героизм в истории современной России, любовь к Отчизне и верность Родине, мужество и сила духа.

Просветительский марафон в рамках проекта «Знание о героях» приурочен к Дню народного единства. Он проходит на двух площадках: в Москве — в арт-центре «Ветошный» и в Саранске — в новой студии Российского общества «Знание». Лекции марафона также можно увидеть в прямом эфире на сайте Общества «Знание» и в сообществе ВКонтакте.

Участники столичной студии марафона — около 400 школьников и студентов, в том числе жители освобожденных регионов России — Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Спикеры марафона, совершившие подвиги во имя Отчизны, рассказывают истории о подвигах, а молодые люди в студии и онлайн-аудитория могут задать им вопросы.

Еще одно яркое событие проекта — выпуск графических новелл о героях и выставка. Профессиональные художники создали новеллы о 24 современниках, удостоенных звания Героя России во время специальной военной операции на Украине. Новеллы можно будет увидеть на сайте Российского общества «Знание», а 4 ноября в Музее Отечественной войны 1812 года в Москве откроется выставка графических работ.

