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07:29, 4 ноября 2022Россия

Пассажирский самолет подал сигнал бедствия над Каспийским морем

«Интерфакс»: Boeing 737 подал сигнал бедствия во время перелета из Грозного в Москву

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Пассажирский самолет Boeing 737, летевший из Грозного в Москву, подал сигнал бедствия над акваторией Каспийского моря спустя полчаса после вылета из аэропорта. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Самолет Boeing 737 вылетел из Грозного в Москву около получаса назад и подал сигнал тревоги над Каспийским морем», — рассказал собеседник агентства.

Борт запросил разрешение вернуться в аэропорт Грозного, однако затем лайнер снизился и продолжил полет на минимальной высоте. Позднее стало известно, что самолет приземлился в аэропорту Махачкалы.

О причине бедственного сигнала пока ничего не известно. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолет российской авиакомпании Nordwind Airlines, летевший из Сочи в Уфу, экстренно вернулся в аэропорт вылета из-за трещины в лобовом стекле.

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Марина Совина
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