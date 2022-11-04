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22:01, 4 ноября 2022Мир

Правительство Германии призвало Меркель к экономии

Spiegel: правительство Германии призвало экс-канцлера Меркель к экономии
Ангела Меркель

Ангела Меркель. Фото: Sven Hoppe / Globallookpress.com

Правительство Германии призвало бывшего канцлера ФРГ Ангелу Меркель к экономии и напомнило об ограничениях ее привилегий, включая расходы на проезд, пишет немецкий журнал Der Spiegel, ссылаясь на доклад министерства финансов бюджетному комитету бундестага.

Издание со ссылкой на документ пишет, что офис экс-канцлера не должен быть «статусным». Меркель напомнили, что он предназначен «для выполнения должностных обязанностей и постоянных обязательств». В правительстве уточнили, что политик не может использовать его в личных целях и для получения дополнительного дохода.

Командировочные расходы Меркель могут вернуть только в том случае, если она совершает поездку от имени и в интересах ФРГ, уточнил журнал. При этом роскошное содержание офиса Меркель с девятью сотрудниками в бундестаге вызвало критику. Экс-канцлера призвали экономить, в том числе на проезде, а также укомплектовать штат согласно требованиям.

Как считает старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин, власти Германии из-за проблем с электроснабжением вынуждены сокращать любые расходы.

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Марина Совина
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