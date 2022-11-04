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16:29, 4 ноября 2022Россия

В России увеличили возраст пребывания на госслужбе

Президент Путин подписал закон об увеличении возраста пребывания на госслужбе до 70 лет

Фото: Grigory Sysoyev / Reuters

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому предельный возраст пребывания на госслужбе на некоторых должностях повысили до 70 лет. Об этом сообщает РИА Новости.

До этого момента предельным возрастом пребывания на гражданской службе считались 65 лет. Однако, согласно нововведению, гражданским служащим на руководящих должностях федеральных органах исполнительной власти могут продлить возраст до 70 лет. Для этого сотрудник должен дать свое согласие.

В документе указано, что норма позволит продлить срок службы более опытным сотрудникам, которые продемонстрировали высокие показатели в профессиональной деятельности.

Ранее Путин подписал закон, позволяющий проходить альтернативную гражданскую службу во время мобилизации. В документе отмечалось, что россияне, проходящие альтернативную гражданскую службу в организациях Вооруженных сил в качестве гражданского персонала при объявлении мобилизации продолжат находиться на альтернативной службе.

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Нина Ташевская
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