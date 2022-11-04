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22:03, 4 ноября 2022Мир

Пентагон назвал армию США самой боеспособной в мире

Замминистра обороны США Каль назвал американскую армию самой боеспособной в мире

Фото: Al Drago / Reuters

Заместитель министра обороны США Колин Каль назвал армию США самой боеспособной в мире без сомнения. Его слова приводит РИА Новости.

«Никто не должен сомневаться в том, что Соединенные Штаты Америки являются самыми боеспособными в мире», — заявил представитель Пентагона.

Он добавил, что, по его мнению, Китай также не ставит под сомнение данное утверждение. «Я не думаю, что Китай в этом сомневается, полагаю, что Китай в курсе наших мощностей», — сказал замминистра.

Ранее эксперт Кадзухико Фудзи заявил, что армия США столкнулась с проблемами, которые ставят под вопрос ее реальную боеготовность. Он обратил внимание на то, что американские арсеналы в значительной степени опустели из-за передачи вооружений Украине в качестве военной помощи. В результате широко известные противотанковые комплексы Javelin и реактивные системы залпового огня HIMARS оказались «в дефиците».

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Марина Совина
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