Губернатор Ямала встретился с семьями мобилизованных

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов встретился с семьями мобилизованных

Губернатор Ямала посетил окружной департамент социальной защиты населения. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Губернатор ознакомился с тем, как выстроена работа с семьями жителей ЯНАО, участвующих в СВО. В частности, Дмитрию Артюхову показали обновленный отдел, который занимается предоставлением гражданам мер социальной поддержки.

«Наша главная задача — знать каждую семью участников специальной военной операции, понимать их особенности и потребности, чем занимаются дети и в каких вопросах нужна помощь. Мы должны быть уверены, что люди знают о принятых для них мерах поддержки, и чувствуют особое к ним отношение, заботу. Важен адресный, индивидуальный подход к каждой семье. Жду от органов социальной защиты, окружных и муниципальных ведомств проактивную позицию. Если нужно, приходите домой к семьям, рассказывайте, какую помощь мы можем оказать: бесплатные секции для детей, образовательные субсидии и любые другие. Нужно максимально по-человечески относиться к ситуации», — отметил Дмитрий Артюхов.

Ранее отдел, отвечающий за организацию и предоставление мер социальной поддержки, был расширен, к работе скоро приступят новые специалисты, которые будут помогать семьям участников СВО, а также гражданам, вынужденно покинувшим Украину, ДНР и ЛНР.

Обратившимся расскажут о существующих на Ямале льготах и мерах поддержки, помогут подготовить документы для их получения. Сейчас таких льгот на Ямале — 28. В начале октября по поручению губернатора в округе приняли целый комплекс мер социальной поддержки для военнослужащих и их семей. Например, родителям детей, которые не посещают детский сад, ежемесячно выплачивается компенсация. Дети военнослужащих могут бесплатно посещать кружки и секции в государственных учреждениях культуры Ямала. Им безвозмездно оказывают платные услуги в государственных учреждениях физической культуры и спорта.

Перечень положенных мер поддержки ямальцы также могут найти в информационном киоске на сайте департамента социальной защиты населения ЯНАО. Обновился личный кабинет получателя социальных выплат — в нем появилась возможность заказать актуальные справки. Теперь на платформе в разделе «Отчеты» ямальцы, получающие пособия через органы соцзащиты населения, и семьи участников специальной военной операции, в несколько кликов могут сформировать справку о полученных выплатах за определенный период, а также о принадлежности к семье участника СВО. Документы автоматически заверяются электронной цифровой подписью и могут быть представлены по месту требования. Раньше за документом необходимо было обращаться в орган соцзащиты.

«Если родственник участвует в СВО и его имя не отображается в списке при формировании справки, то следует обратиться в местный орган соцзащиты и представить подтверждающие документы. Так как на текущий момент идет активное наполнение базы – сведения запрашиваются в отделениях ЗАГС», — пояснила Юлия Третьяк, заместитель директора департамента социальной защиты населения ЯНАО.

