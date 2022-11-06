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11:13, 6 ноября 2022Россия

Эксперт оценил возможности бюджета Москвы в сфере реализации цифровых проектов

Алексей Цапников: бюджет 2023 года позволит Москве реализовать все цифровые проекты

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Бюджет 2023 года позволит Москве реализовать все запланированные цифровые проекты и решить поставленные задачи в сферах ускоренного импортозамещения и повышения информационной безопасности. Об этом заявил Алексей Цапников, заместитель генерального директора государственного казенного учреждения города Москвы «Информационный город» (ГКУ «Инфогород»).

«Это особенно важно с учетом социальной направленности бюджета, основное внимание в котором уделяется образованию, социальной поддержке, здравоохранению, культуре и спорту. Цифровизация — значимое направление для обеспечения стабильной работы этих отраслей. Технологии уже стали незаменимыми помощниками врачей и учителей, специалистов центров госуслуг, сотрудников культурных и спортивных учреждений», — добавил эксперт.

По его словам, принятый Мосгордумой бюджет столицы предусматривает развитие цифровой инфраструктуры Московской электронной школы и ЕМИАС, развитие портала mos.ru и создание новых полезных сервисов для горожан, реализацию цифровых проектов во всех без исключения отраслях городского хозяйства и социальной сферы. «Также предусмотрены все необходимые средства на поддержание стабильной работы и развитие ИТ-инфраструктуры города: оснащение социальных учреждений современной техникой и связью, развитие городского Wi-Fi, обеспечение работы городских центров обработки данных и информационной безопасности. Это важнейшее направление работы, от которого зависит стабильное функционирование многих городских отраслей», — заключил Алексей Цапников.

Московская городская Дума одобрила проект закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2023 год и плановый период
2024 и 2025 годов». Бюджет на предстоящие 3 года сверстан в условиях беспрецедентного санкционного давления: разрыва экономических связей на уровне целых государств, регионов и отраслей.

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Татьяна Романова
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