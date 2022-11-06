В Британии заявили о вине США и Европы в конфликте на Украине

Британский королевский адвокат Али Риза признал вину США и Европы в конфликте на Украине

Британский королевский адвокат Альпер Али Риза заявил о вине США и Европы в конфликте на Украине. Об этом он написал в своей статье для издания Cyprus Mail.

«Когда Россия начала сосредотачивать войска вокруг Украины в прошлом году, мудрое и более прагматичное правительство Великобритании под сильным американским руководством могло бы сдержать ее, а не высокомерно заявлять о суверенном праве каждой страны присоединиться к НАТО, безотносительно опасений Москвы о безопасности», — пишет он.

Али Риза отметил, что, несмотря на свою культуру, цивилизованность и утонченность, европейцы и в том числе британцы так и не смогли начать разговоры с Россией о мире на Украине.

«Европа дважды за прошлое столетие погружала человечество в мировые войны, в которых погибли миллионы. Она обязана остановить этот бесполезный конфликт ради Украины, всего мира и своего собственного народа», — считает адвокат.

Ранее подполковник армии СЩА в отставке Дэниэл Девис назвал переговоры Киева и Москвы единственным способом остановить конфликт на Украине. В своей статье для портала 19FortyFive он указал, что это непопулярный на Западе способ, однако отметил, что это возможно сделать до наступления зимы.