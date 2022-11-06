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08:03, 6 ноября 2022Экономика

Экономист предупредил о вкладах с «двойным дном»

Экономист Бадалов предупредил россиян о вкладах с «двойным дном»

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Доцент кафедры экономики НИТУ МИСиС Лазарь Бадалов предупредил россиян об опасностях вкладов с «двойным дном», состоящих из депозитной и инвестиционной частей. Об этом он рассказал в беседе с агентством «Прайм».

Как пояснил Бадалов, некоторые банки предлагают депозиты по ставкам выше среднерыночных, нуждаясь в деньгах вкладчиков. При этом вторая часть таких вкладов содержит высокие инвестиционные риски. В нее могут входить ПИФы, страхование жизни, брокерский или индивидуальный инвестиционный счет.

Характеристики инвестиционной части сложны для понимания неквалифицированных инвесторов, предупредил экономист. «Неприятности у клиентов возникают, как правило, позже, когда они узнают, что досрочное расторжение невозможно или возможно, но с уплатой штрафных комиссий», — рассказал он, пояснив, что штрафы могут достигать почти 100 процентов от суммы вложений.

Ранее о проблемах с обналичиванием вкладов с высоким процентом россиян предупредил сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский. По словам аналитика, сотрудники банка часто предлагают клиентам менее выгодные условия, пользуясь их низкой финансовой грамотностью клиентов и стремлением заработать повышенный процент.

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Марина Совина
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