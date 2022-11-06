В Израиле удивились свастике на рюкзаке украинского солдата

Израильский журналист удивился фото украинского солдата с нашивкой флага Третьего рейха

Фото украинского солдата с нашивкой в виде свастики на рюкзаке вызвало удивление в Израиле. Об этом написал журналист The Jerusalem Post Звика Клейн в своем Twitter-аккаунте.

Кляйн поделился снимком, уточнив, что его сделал украинский солдат-еврей, который ехал в поезде в Киев. Как видно на фотографии, нашивка на рюкзаке является флагом Третьего рейха, символом нацистской Германии.

«Надеюсь, это не популярный тренд», — выразил обеспокоенность журналист, отметив на публикации аккаунт президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее, в октябре, главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный опубликовал в Twitter фото, на котором на его руке можно заметить браслет со свастикой.