Депутат Госдумы назвал парад 7 ноября 1941 года символом несгибаемости народа

На Красной площади с 5 по 7 ноября для всех желающих работал интерактивный музей под открытым небом. Этот проект посвящен 81-й годовщине военного парада 7 ноября 1941 года. Посетители смогли погрузиться в события и атмосферу 1941 года, когда москвичи героически защищали свой город от нацистских захватчиков.

«Мне понравился сам факт этой выставки, сделанной в нестандартном, но очень познавательном формате — все гости от мала до велика смогли найти для себя что-то интересное — от военной техники до трансляции на мультимедийных экранах того самого парада 7 ноября 1941 года, — поделился впечатлениями депутат Госдумы, председатель Комитета по обороне Андрей Картаполов. — Но важно и то, что здесь есть и другой экран — поделенный пополам – на котором демонстрируется, как шли в военкоматы добровольцы в 41-м году и как шли наши ребята в военкоматы в ходе частичной мобилизации. Победа ковалась не только на передовой, но и в нашем городе для нее делалось очень много — работали фабрики, заводы, изготовлялись боеприпасы, ремонтировалась техника — и все это стало залогом той декабрьской победы, которая потом привела нас в Берлин 45-го года».

Говоря о празднике 7 ноября, депутат отметил, что эта дата была важной в истории СССР, однако парад 7 ноября 1941 год стал уникальным событием. Решение о его проведении было принято только 28 октября, а войска узнали о его проведении всего за 10 часов до начала, а участие в нем приняло более 28 тысяч человек, рассказал парламентарий. «Оркестр репетировал в Хамовниках, чтобы сохранить секретность, там же тренировался Буденный, который должен был принять парад. Парад начался в 8 утра, Гитлер был в ярости и отправил бомбардировщики, чтобы помешать. Но ни один из них не долетел до Москвы — 34 самолета были сбиты. Весь мир оценил мужество наших воинов, жителей нашей страны, а этот парад стал символом несгибаемости нашего народа и залогом будущей победы», — заключил он.