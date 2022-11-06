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12:33, 6 ноября 2022Среда обитания

В России выделили 257 миллионов рублей на ликвидацию мусора

Правительство РФ выделило Кубани 257 миллионов рублей на ликвидацию мусорного полигона

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Кабинет министров России выделил Кубани 257 миллионов рублей на ликвидацию мусорного полигона в городе Геленджике Краснодарского края. Об этом сообщается на сайте правительства России.

«В первую очередь речь идет о мусорном полигоне, расположенном вблизи села Кабардинка в окрестностях Геленджика. На начало работ по ликвидации этого полигона из резервного фонда правительства будет направлено 257 миллионов рублей. Источником средств послужили "окрашенные" экологические платежи, поступившие в 2022 году. Работа будет идти в рамках федерального проекта "Генеральная уборка"», — говорится в сообщении.

Средства на ликвидацию свалок также будут выделены другим регионам России: Омская область получит более 295 миллионов рублей, а Калининградская — 59,2 миллиона рублей. Проект позволит улучшить качество жизни более 485 тысяч человек к концу 2024 года.

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Анастасия Астахова
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