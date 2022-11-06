В России выделили 257 миллионов рублей на ликвидацию мусора

Правительство РФ выделило Кубани 257 миллионов рублей на ликвидацию мусорного полигона

Кабинет министров России выделил Кубани 257 миллионов рублей на ликвидацию мусорного полигона в городе Геленджике Краснодарского края. Об этом сообщается на сайте правительства России.

«В первую очередь речь идет о мусорном полигоне, расположенном вблизи села Кабардинка в окрестностях Геленджика. На начало работ по ликвидации этого полигона из резервного фонда правительства будет направлено 257 миллионов рублей. Источником средств послужили "окрашенные" экологические платежи, поступившие в 2022 году. Работа будет идти в рамках федерального проекта "Генеральная уборка"», — говорится в сообщении.

Средства на ликвидацию свалок также будут выделены другим регионам России: Омская область получит более 295 миллионов рублей, а Калининградская — 59,2 миллиона рублей. Проект позволит улучшить качество жизни более 485 тысяч человек к концу 2024 года.