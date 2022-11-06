В Чувашии и Волгограде собрались открыть особые экономические зоны

Кабмин утвердил создание особых экономических зон в Чувашии и Волгограде к 2024 году

Правительство России утвердило создание новых особых экономических зон (ОЭЗ) «Новочебоксарск» и «Химпром» в Чувашии и Волгограде к 2024 году. Постановление, подписанное премьер-министром страны Михаилом Мишустиным, опубликовано на сайте кабмина.

ОЭЗ «Новочебоксарск» будет создана в одноименном городе в Чувашской Республике. «Пять компаний, которые станут резидентами новой особой экономической зоны, намерены привлечь около 13 миллиардов рублей инвестиций и создать 1086 рабочих мест», — пишут на сайте правительства. Речь о предприятиях химической, деревообрабатывающей, пищевой и других отраслей.

На ОЭЗ «Химпром» в Волгоградской области хотят производить метанол, уксусную кислоту, биопротеины, химические средства защиты растений. Там хотят работать пять предприятий с общими инвестициями в 91 миллиард рублей, обещается, что на предприятиях создадут 837 рабочих мест.