Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:00, 6 ноября 2022Россия

Посетительница костромского клуба «Полигон» описала происходящее во время пожара

«Известия»: выжившая после пожара в костромском клубе посетительница рассказала о панике

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Выжившая после пожара посетительница костромского клуба «Полигон» Ирина описала происходящее в момент возгорания, рассказав о панике людей. Об этом сообщают «Известия».

По ее словам, во время пожара люди с трудом могли выбраться из помещения. «Мы, когда заходили внутрь, там был такой проход — непонятно, как вообще люди проходили. Запасные выходы, как говорят, вообще были закрыты. Я-то первый раз и даже не знала, где чего», — поделилась Ирина. Она добавила, что посетители на протяжении долгого времени дышали едким дымом, из-за чего не могли открыть глаза. После того, как спасающиеся сумели выйти в гардеробную, им казалось, что они не могут дышать, рассказала девушка.

Ранее стала известна причина, по которой начался пожар в клубе «Полигон». Сообщалось, что подозреваемый в поджоге нарушил правила использования ракетницы.

Ночной клуб «Полигон», принадлежащий депутату областной думы Ихтияру Мирзоеву, загорелся в ночь на субботу, 5 ноября. В результате трагедии погибли 15 человек, ведутся поиски еще четырех посетителей клуба.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кузьмина
Обсудить
Последние новости
В офисе Зеленского призвали нанести удары по Ирану
В Китае напомнили о недоверии американцев словам Байдена о Путине и инфляции
Посетительница костромского клуба «Полигон» описала происходящее во время пожара
Жителей Москвы и Петербурга предупредили об аномальном потеплении
Кадыров анонсировал несколько обменов пленными
Певица Глюкоза показала фигуру в спортзале
Стало известно о частной просьбе США к Зеленскому по переговорам с Россией
В ООН призвали Маска обеспечить соблюдение прав человека в Twitter
Киев опроверг внесение немецкого политика в террористический список
Россиянин Дмитрий Бивол победил мексиканца Хильберто Рамиреса
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.