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18:05, 5 ноября 2022Россия

Назван ставший причиной пожара в костромском клубе фактор

Эксперт Старостин: виновник пожара в «Полигоне» нарушил правила использования ракетницы

Фото: Ольга Евтушкова / РИА Новости

Подозреваемый в поджоге костромского клуба «Полигон» нарушил правила использования ракетницы, заявил исполнительный директор группы компаний «Пожарный центр», эксперт по безопасности Александр Старостин. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал ставший причиной трагедии в ночном клубе фактор.

Ракетница

Устроивший пожар в ночном клубе «Полигон» в Костроме признал вину. В ходе конфликта мужчина выстрелил в помещении клуба из ракетницы, вызвав своими действиями пожар в здании.

Ранее стало известно, что предполагаемым виновником пожара является 23-летний военнослужащий Станислав Ионкин.

Налицо фактор внешнего воздействия — внесение источника огня

Александр Старостинэксперт по безопасности

«Ракетница "Сигнал охотника" достаточно компактная. Даже если проводились какие-то досмотровые мероприятия на входе, то пронести такое устройство легко. Поэтому здесь налицо грубое нарушение правил использования подобных средств. Обезопаситься от этого администрация заведения вряд ли как-то смогла бы», — сказал Старостин.

Эксперт по безопасности отметил, что выстрел из «Сигнала охотника» при горении имеет температуру порядка тысячи градусов.

«То есть это летящий огненный шарик с очень высокой температурой. Когда он попадает на какие-то пластиковые материалы, то этого достаточно для того, чтобы они вспыхнули», — поведал он.

При горении пластика же выделяется очень много токсических веществ, которые при вдыхании приводят к спазмам дыхательной мускулатуры, сообщил Старостин. «Несколько вдохов в таком дыму, и человек следующий вдох не может сделать, потому что у него спазмировались мышцы, которые участвуют в процессе дыхания. Невозможно дальше дышать именно из-за продуктов горения», — пояснил эксперт.

Эвакуационные выходы

Также Старостин рассказал, что в России сейчас действует мораторий на проверки пожарной безопасности среднего и малого бизнеса. При этом, если бы моратория не было, то проверки проводились бы не чаще, чем раз в три года, добавил он.

Все эвакуационные выходы, даже если они закрыты, должны беспрепятственно разблокироваться без дополнительных ключей в направлении эвакуации

Александр Старостинэксперт по безопасности

«У всех граждан остается право в случае, если они видят нарушение противопожарного режима, обратиться с соответствующим заявлением в территориальное подразделение МЧС. На основании этого заявления будет проведена внеплановая проверка, которая либо выявит нарушения, и тогда будет вынесено предписание на устранение нарушений, либо не подтвердит факт нарушения», — заключил он.

В Костроме в ночь на субботу сгорел ночной клуб «Полигон». Погибли 13 человек. Следственный комитет области возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам, свою проверку обстоятельств произошедшего начала и региональная прокуратура.

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Алена Шевченко
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