Глава Союза ветеранов Афганистана оценил выставку в честь парада 7 ноября 1941 года

В Москве на Красной площади с 5 по 7 ноября для всех желающих работал интерактивный музей под открытым небом. Этот проект посвящен 81-й годовщине военного парада 7 ноября 1941 года. Посетители смогли погрузиться в события и атмосферу 1941 года, когда москвичи героически защищали свой город от нацистских захватчиков.

«Благодаря этой стилизованной современной выставке люди, которые сюда приходят, ощущают атмосферу 1941 года, видят на экранах в документальных кадрах, как все происходило, как подразделения и соединения Красной Армии проходили про Красной площади и шли бить фашистов, — рассказал лидер Российского Cоюза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич. — И сегодня эта выставка сегодня имеет особое значение, потому что то, что наши отцы и деды не добили, не доработали, сегодня делают наши дети и внуки. Это очень печально, но очень символично».

Организованную на Красной площади выставку он назвал «крайне своевременной в это время и крайне полезной для каждого». То, что сюда приходят родители с маленькими детьми — это имеет большое значение. Придет время, они расскажут своему сыну об этом периоде, об этой новой угрозе, которую мы испытываем сегодня, в условиях, когда коллективный Запад реставрировал фашизм, развил неофашистские организации и бросил их на Россию как цепных псов. Сегодня очень важно всем это увидеть, понять, вспомнить 41-й год, поблагодарить наших отцов и дедов и завершить то, что они не сделали. И хотя нашим поколениям тоже досталось три войны, перед нами стоит большая, ответственная задача нашей Родины перед нашим будущим. Москвичи и правительство Москвы -молодцы, я получил от мероприятий настоящее удовольствие и большой патриотический заряд», — отметил он.