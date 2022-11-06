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23:25, 6 ноября 2022Культура

Эминем, Лайонел Ричи и Duran Duran вошли в Зал славы рок-н-ролла

Эминем, Лайонел Ричи, Долли Партон и Duran Duran вошли в Зал славы рок-н-ролла

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

В Лос-Анджелесе прошла 37-я церемония включения исполнителей в Зал славы рок-н-ролла. Об этом сообщает NBC News.

В этом году культовой премии удостоились Эминем, Лайонел Ричи, Долли Партон, а также группы Duran Duran и The Eurythmics.

По данным The Hollywood Reporter, бывший гитарист Duran Duran Энди Тейлор не смог посетить эту церемонию из-за онкологического заболевания.

Зал и музей славы рок-н-ролла — музей и организация в Кливленде, Огайо, США, посвященные наиболее известным и влиятельным деятелям эпохи рок-н-ролла: исполнителям, продюсерам и другим личностям, оказавшим значительное влияние на музыкальную индустрию.

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Марина Совина
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