Эминем, Лайонел Ричи и Duran Duran вошли в Зал славы рок-н-ролла

Эминем, Лайонел Ричи, Долли Партон и Duran Duran вошли в Зал славы рок-н-ролла

В Лос-Анджелесе прошла 37-я церемония включения исполнителей в Зал славы рок-н-ролла. Об этом сообщает NBC News.

В этом году культовой премии удостоились Эминем, Лайонел Ричи, Долли Партон, а также группы Duran Duran и The Eurythmics.

По данным The Hollywood Reporter, бывший гитарист Duran Duran Энди Тейлор не смог посетить эту церемонию из-за онкологического заболевания.

Зал и музей славы рок-н-ролла — музей и организация в Кливленде, Огайо, США, посвященные наиболее известным и влиятельным деятелям эпохи рок-н-ролла: исполнителям, продюсерам и другим личностям, оказавшим значительное влияние на музыкальную индустрию.

