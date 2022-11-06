В Запорожской области начали создавать укрепрайоны

Рогов сообщил о создании укрепрайонов в Запорожье из-за возможного наступления ВСУ

На севере Запорожской области начали создавать укрепрайоны в связи с возможной попыткой наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

Он уточнил, что также усиливается линия обороны.

По его словам, Киев может отдать приказ о наступлении до 8 ноября. Также власти попытаются показать кадры обстрела и начала наступления как доказательство своего успеха перед промежуточными выборами в Конгресс США, запланированными на 8 ноября.

3 ноября Рогов сообщил, что на Запорожской АЭС удалось предотвратить теракт, организованный Киевом. По его словам, на территории станции обнаружили взрывчатку, которую заложили в феврале-марте. Предположительно, подрыв должен был осуществить сотрудник ЗАЭС, завербованный Службой безопасности Украины.