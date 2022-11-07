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22:27, 7 ноября 2022Мир

Американца расстреляли в центре Багдада

Гражданин США расстрелян в своей машине в центре Багдада

Фото: Thaier Al-Sudani / Reuters

Гражданин США расстрелян в своей машине в центре Багдада. Об этом РИА Новости сообщил источник в силах безопасности Ирака.

«Гражданин США был расстрелян в своей машине на 62-й улице в центре Багдада», — заявил источник.

Согласно копиям удостоверений погибшего американца, его звали Стефен Троелл. В Ираке он работал преподавателем английского языка в одной из неправительственных организаций.

13 марта несколько ракет упали в районе генконсульства США в городе Эрбиль. Как уточнили источники, было слышно не менее трех взрывов. Из-за них сработали системы тревоги. После атаки была приостановлена работа международного аэропорта столицы Курдского автономного района Ирака, в регионе прекратилось гражданское авиасообщение. По данным губернатора Эрбиля Омеда Хошнава, никто не пострадал.

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Марина Совина
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