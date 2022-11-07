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16:15, 7 ноября 2022Культура

Минкульт назвал отмененную Московскую биеннале «спорной по содержанию выставкой»

В Минкульте заявили, что проведение Московской биеннале невозможно на площадке Третьяковки

Фото: АГН Москва / Globallookpress.com

В Министерстве культуры России прокомментировали отмену Московской биеннале. Об этом сообщает ТАСС.

Глава Минкульта Ольга Любимова назвала биеннале «спорной по содержанию выставкой» и заявила, что ее проведение невозможно на площадке Третьяковки. По ее словам, некоторые экспонаты, которое организаторы собирались представить, не были согласованы с галереей.

7 ноября IX Московской международной биеннале современного искусства направило письмо гендиректору Третьяковской галереи Зельфиры Трегуловой и предложило выбрать новую дату выставки. В обращении подчеркивалась социальная значимость проекта.

Позднее в Telegram-канале Третьяковки появился пост о причинах отмены мероприятия: «По условиям соглашения, монтаж выставки должен был начаться 1 октября 2022 года и закончиться 2 ноября 2022 года, однако даже по состоянию на 4 ноября монтаж не был окончен, залы не подготовлены, не все экспонаты были приняты Третьяковской галерей. Это подтверждают сами организаторы в тексте, опубликованном на официальном сайте биеннале 4 ноября 2022 года: "Нам был нужен еще один день, чтобы доделать три инсталляции, вывезти мусор, настроить видео, повесить шторы и торжественно смонтировать Ван Дейка"».

Об отмене биеннале стало известно 4 ноября. Тогда в Минкульте отметили, что выставка была отменена по причине «абсолютного несоответствия уровня целого ряда экспонатов статусу избранной для биеннале площадки — государственного музея федерального значения».

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Марина Погосян
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